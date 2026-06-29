A Sanremo il convegno sul rilancio della floricoltura del Ponente ligure

SANREMO (ITALPRESS) – Si è svolto questa mattina al Mercato dei Fiori di Sanremo il convegno “Il Mercato dei Fiori e il rilancio della floricoltura del Ponente ligure”, momento di confronto tra istituzioni, associazioni di categoria, imprese e operatori dedicato alle prospettive di sviluppo di uno dei comparti strategici dell’economia ligure. Sono intervenuti l’assessore regionale all’Agricoltura Alessandro Piana, l’eurodeputata Isabella Tovaglieri, l’assessore alla Floricoltura del Comune di Sanremo Ester Moscato, il presidente di AMAIE Energia e Servizi Sergio Tommasini, il capo Dipartimento del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Marco Lupo in collegamento da remoto. Hanno inoltre partecipato i rappresentanti delle principali organizzazioni del comparto, tra cui CIA, Coldiretti, Confagricoltura, Federfiori Confcommercio, ANCEF e Confindustria Imperia, insieme a imprenditori e operatori della filiera florovivaistica. Presente ai lavori anche il consigliere regionale Armando Biasi. Sono stati illustrati gli interventi di riqualificazione del Mercato dei Fiori, resi possibili grazie a un investimento di circa 14 milioni di euro del PNRR destinato allo sviluppo della logistica dei mercati agroalimentari all’ingrosso.

Il progetto prevede anche il recupero funzionale degli spazi destinati al mercato, il rifacimento delle celle frigorifere, il potenziamento della banca del freddo, la realizzazione di un impianto fotovoltaico da 1,5 megawatt e nuovi spazi dedicati alla logistica e al mercato ortofrutticolo. “La floricoltura rappresenta uno dei principali motori economici della Liguria e una delle nostre eccellenze più riconosciute a livello internazionale – ha detto l’assessore Piana – Oggi la nostra regione conta oltre 5.000 aziende attive, sviluppa una produzione superiore ai 437 milioni di euro e rappresenta il 65% dell’intera produzione agricola ligure. Per continuare a crescere abbiamo bisogno di investimenti, innovazione, logistica moderna, ricerca e capacità di competere sui mercati internazionali. Il Mercato dei Fiori di Sanremo è uno snodo strategico per tutta la filiera del Ponente e la sua riqualificazione rappresenta un investimento fondamentale per il futuro del comparto”. Nel suo intervento l’assessore ha inoltre ricordato gli strumenti messi a disposizione da Regione Liguria a sostegno del settore, tra cui il bando da quasi 20 milioni di euro dedicato agli investimenti produttivi e quello per il primo insediamento dei giovani agricoltori, con contributi fino a 35 mila euro destinati a favorire il ricambio generazionale e la competitività delle imprese agricole.

“La floricoltura è un’eccellenza della nostra agricoltura e una grande opera strategica come il Mercato dei Fiori rappresenta una nuova linfa, è proprio il caso di dirlo, per il rilancio del settore – ha detto l’europarlamentare Isabella Tovaglieri – Sono qui a Sanremo soprattutto per ascoltare gli imprenditori, anche nel mio ruolo di componente della Commissione Agricoltura del Parlamento europeo. Mi sono battuta per difendere il comparto agricolo dalle insidie dell’accordo con il Mercosur, con cui l’Europa ha commesso il grave errore di contrapporre gli interessi del settore primario a quelli dell’industria manifatturiera. E continuerò a battermi per una Politica Agricola Comune che premi la qualità, come quella espressa dai floricoltori liguri, anziché limitarsi a valutare il rispetto di parametri burocratici e ambientali. L’Europa deve saper ascoltare i territori e tutelarne le eccellenze, soprattutto quando rappresentano un patrimonio unico che tutto il mondo ci invidia”.

– foto ufficio stampa Regione Liguria –

(ITALPRESS).