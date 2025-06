Summer Fancy Food Show 2025, l’Italia Country Partner con un Padiglione da record

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – In occasione della celebrazione dell’Italia Country Partner del Summer Fancy Food Show 2025, in programma dal 29 giugno all’1 luglio al Jacob K. Javits Convention Center di New York, il Padiglione Italia torna protagonista con una presenza da record: 350 stand, 3.500 metri quadrati di esposizione e 320 aziende partecipanti.

Organizzato da Universal Marketing, agente esclusivo per l’Italia della Specialty Food Association, il Padiglione sarà il cuore pulsante dell’eccellenza agroalimentare italiana, raccontata attraverso il concept “Italy, the Art of Taste”, che unisce sapori, territori e cultura. Più che una semplice esposizione, offrirà un’esperienza immersiva nel gusto e nella creatività italiana, grazie a una scenografia completamente rinnovata, show cooking dal vivo, degustazioni tematiche e aree dedicate alla narrazione visiva del Made in Italy.

Anche quest’anno i talent di Giallo Zafferano tornano protagonisti con i loro live cooking. Tra le novità di quest’anno, la partecipazione congiunta di numerose Regioni italiane, con il ritorno dopo anni di assenza di Sardegna, Marche e Lazio, accanto a realtà consolidate come Liguria, Piemonte, Campania, Calabria, Puglia e Sicilia. Un chiaro segnale dell’impegno corale nel valorizzare ogni angolo della nostra tradizione enogastronomica. Il Summer Fancy Food Show 2025 si preannuncia così come una piattaforma strategica per rafforzare la presenza dell’agroalimentare italiano negli Stati Uniti, consolidare le relazioni commerciali esistenti e aprire nuove opportunità per le aziende italiane, confermando ancora una volta il ruolo centrale dell’Italia nel panorama food internazionale, saranno realizzate anche la Buyers Lounge e le aree regionali che ospiteranno eventi, degustazioni e incontri B2B.

La consueta presenza dell’ICE – Italian Trade Agency, contribuirà a rendere ancora più forte, coesa e strategica la partecipazione italiana, con spazi di networking come la ICE Lounge. L’export italiano di alimentari e bevande continua a registrare numeri da record.

Nel primo trimestre, l’Italia si conferma al primo posto per quantità di vino esportato verso gli Stati Uniti (+16,6%), di carni lavorate (+8,5%) e di olio (-2%). È inoltre leader indiscusso, sia per quantità che per valore, nell’export di acqua, aceto, formaggi, pasta, pomodori conservati, riso e salse.

“Siamo onorati di avere l’Italia come Paese Partner per entrambe le edizioni, invernale ed estiva, del nostro show di quest’anno: è la prima volta che accade! – ha dichiarato Bill Lynch, Presidente di SFA –. L’Italia vanta il padiglione più grande della manifestazione, costantemente animato da stampa e buyer. I suoi prodotti, autentici e innovativi, continuano a influenzare tutti i canali del settore. Siamo entusiasti di scoprire tutte le eccellenze che presenteranno al Summer Fancy Food Show 2025″.

“Il Summer Fancy Food Show è da anni un’occasione straordinaria per raccontare l’Italia attraverso le sue eccellenze agroalimentare – ha affermato Erica Di Giovancarlo Direttrice dell’Agenzia ICE di New York e Coordinatore della rete USA -. Con 320 aziende presenti e il ruolo di Country Partner 2025, il Sistema Italia rinnova il suo impegno a promuovere qualità, autenticità e innovazione. Ai Fancy Food Shows, l’Agenzia ICE e’ impegnata nel sostenere il settore agroalimentare negli USA con la preziosa collaborazione degli organizzatori, SFA e Universal Marketing. Gli Stati Uniti continuano a mostrare un forte interesse per il Made in Italy, e noi siamo pronti a offrire il meglio della nostra tradizione e creatività. Ogni prodotto porta con sé una storia fatta di territorio, passione e cura artigianale. Nella Lounge Italia, tra caffè, salumi, vini e aperitivi, accogliamo i visitatori in un angolo autentico del nostro Paese, è così che costruiamo relazioni, attraverso il gusto e l’emozione, Il cibo italiano è cultura da assaporare, condividere e ricordare. Vi aspettiamo a New York per celebrare insieme il meglio dell’Italia”.

“Essere Country Partner nel 2025 è un riconoscimento straordinario per l’Italia e una grande responsabilità per tutti noi – ha dichiarato Donato Cinelli, Presidente di Universal Marketing, agente esclusivo per l’Italia della Specialty Food Association -. Trent’anni fa abbiamo accettato la sfida di costruire il Padiglione Italia ai Fancy Food Shows e, da allora, il nostro Paese ha costantemente avuto il più grande padiglione internazionale della manifestazione. Quest’anno, per la prima volta nella storia, registriamo anche il numero più alto di aziende italiane partecipanti, un traguardo che testimonia la forza del Made in Italy e la fiducia nel mercato statunitense. Gli Stati Uniti non cercano solo prodotti, ma storie: qualità, passione e identità sono le chiavi del nostro successo”.

-Foto ufficio stampa Italia Country Partner del Summer Fancy Food Show-

(ITALPRESS).