ROMA (ITALPRESS) – Su Netweek Calcio Show va in scena un grande spettacolo sportivo: questa sera, giovedì 20 febbraio, a partire dalle ore 20.30 – durante il programma sportivo delle emittenti del gruppo Netweek – verranno trasmesse le immagini di una partita esibizione con tante leggende del calcio, in occasione dell’inaugurazione del nuovo stadio di Bengasi, in Libia.

Un appuntamento calcistico, quindi, che assume anche un grande significato politico e sociale, organizzato dal Libian Reconstruction and Development Fund e dal suo presidente Belgassem Haftar.

Matteo Mosconi e Michele Borrelli commenteranno in diretta le gesta di campioni come Samuel Etòo, Roberto Carlos, Patrick Kluivert, Clarence Seedorf, John Terry, Marco Materazzi, Julio Cèsar e David Trezeguet, affiancati da altre stelle che hanno scritto la storia del calcio, quali Jens Lehmann, Michel Salgado, Michael Owen, Julio Baptista e Luis Nani, tutti ex giocatori che hanno militato nei maggiori club europei, come Real Madrid, Barcellona, Milan, Roma, Manchester United, Chelsea e Inter.

Un importante evento sportivo e non solo: il Comune di Bengasi ha dichiarato giovedì 20 febbraio giornata festiva, chiudendo uffici pubblici e privati in concomitanza con l’inaugurazione del Benghazi International Stadium, che vanta una capacità di circa 42.000 posti a sedere e progettato per soddisfare gli standard internazionali stabiliti dalla Federazione Internazionale di Calcio. Questo ambizioso progetto mira a stabilire lo stadio come il cuore del calcio libico, uno sport che gode di grande popolarità nel Paese, il quale sta cercando di riprendersi dopo anni di conflitti e instabilità.

“Siamo davvero onorati di collaborare con la Camera di Commercio Italo-Libica e poter trasmettere sulle nostre emittenti tv questo importante evento sportivo, che sarà certamente di grande interesse per gli appassionati di calcio – commenta Giovanni Sciscione, presidente del gruppo Netweek -. Tante stelle del calcio in campo tutte insieme è ovviamente un’occasione da non perdere, ma siamo lieti di poter dare supporto a una iniziativa dal rilevante significato per un popolo che cerca di rinascere e attraverso lo sport ritrovare pace e unità”.

– foto ufficio stampa Gruppo Netweek –

(ITALPRESS).