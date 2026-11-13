Palermo, Lagalla “Amministrazione ha puntato su rigenerazione delle periferie”

PALERMO (ITALPRESS) - “L'amministrazione comunale ha puntato, e continua a puntare, su interventi di rigenerazione urbana e sociale che guardano alle grandi periferie di questa nostra città. Sono in corso gli interventi su Borgo Nuovo, che accoglie oggi questo incontro in una sede iconica che è questo istituto, ma soprattutto stiamo intervenendo ancora sulla costa sud, stiamo intervenendo sul resto della periferia nord, lo Zen in particolare, in modo tale da attivare non solo quelle sinergie che sono necessarie dal punto di vista istituzionale e sociale, ma anche realizzare una nuova dimensione urbana che ci consenta, in qualche modo, di coniugare il miglioramento delle condizioni di vivibilità e agibilità con una maturazione ulteriore del tessuto culturale e sociale. E in questo le scuole costituiscono, evidentemente, un vettore trainante”. Così il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, a margine del primo Forum sul valore di rilancio delle periferie urbane che si sta svolgendo a Palermo all’IISS Ernesto Ascione. xd6/pc/gsl