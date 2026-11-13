Cannella “La Cultura ha una funzione fondamentale per le periferie”

PALERMO (ITALPRESS) - “Questo confronto è molto importante perché le periferie devono anche, nel paradigma narrativo, cambiare completamente visione, cioè devono essere viste sotto un'altra visione: non luoghi periferici quindi distanti dal centro, ma luoghi perfettamente integrati in un tessuto urbano cittadino, che non è soltanto un tema urbanistico, ma è anche un tema comunitario, sociale e umano”. Così Giampiero Cannella, Sottosegretario di Stato alla Cultura, a margine del primo Forum sul valore di rilancio delle periferie urbane che si sta svolgendo a Palermo all’IISS Ernesto Ascione. “In questo senso la cultura, che in questo caso io rappresento, ha una funzione fondamentale: perché la cultura non è soltanto conservazione e trasmissione di bellezza, ma la cultura è anche rigenerazione, ha una sua funzione sociale importante" ha continuato. xd6/pc/gsl