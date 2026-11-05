Sud, Mattarella “Chi vi nasce possa tornare o restare, è interesse nazionale”

NAPOLI (ITALPRESS) - "Vorrei soprattutto ringraziare, per quel che abbiamo ascoltato questa mattina, un ampio ventaglio di esperienze e iniziative che intorno all'ACRI e al terzo settore hanno promosso e sviluppato iniziative e prospettive concretamente definite, concretamente percorse, perché, come dicono i quattro verbi della Fondazione, così chiaramente indicati, chi nasce nel Meridione possa scegliere liberamente di restarvi, possa tornarvi se ha fatto esperienza altrove, e possa allora aggiungersi chi viene da fuori per arrivare nel Meridione". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, durante la cerimonia "Sud Vivo - 20 anni con il Sud", per festeggiare i vent'anni di attività della Fondazione Sud, nel Complesso monumentale Donnaregina di Napoli. mrc/gtr (Fonte video: Quirinale)