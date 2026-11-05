De Luca “Nelle prossime settimane vedremo l’implosione di Vannacci”

ROMA (ITALPRESS) - "Vannacci il 'disertore' è un uomo con il cappello in mano che sta pietendo di entrare nel centrodestra, nell'ambito del centrodestra, molti riferimenti territoriali pensavano che attraverso il generale potevano riposizionarsi con una ricandidatura alla Camera e al Senato, ma, io sono reduce di una seduta spiritica notturna, e posso confermare, per l'ennesima volta, non solo che Vannacci rimarrà fuori dal centrodestra ma che, nel giro di qualche mese, buona parte di quelli che sono stati punti di riferimento sul territorio, lo abbandoneranno". Lo ha detto Cateno De Luca, leader di Sindaci d'Italia, Sud chiama Nord, nel corso di un punto stampa. xc3/mrc/gtr