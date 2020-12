ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo fatto cose significative per il Sud con il vincolo del 34%, la fiscalita’ di vantaggio, il rinnovo del credito d’imposta. Nel piano del Recovery Fund ci saranno significativi investimenti: Alta Velocita’ Napoli-Bari, la Salerno-Reggio Calabria, la Palermo-Catania-Messina e tantissimi altri”.

Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, rispondendo, nel corso della conferenza stampa di fine anno, ad una domanda del direttore del Quotidiano del Sud Roberto Napoletano autore del libro “La grande balla. Non è vero che il Sud vive sulle spalle del Nord, è l’esatto contrario”.

“Caro direttore, la sua passionale battaglia per il Sud non mi trova indifferente e neppure il Governo lo è – afferma Conte – Abbiamo attuato progetti mai varati prima. Per la fiscalità di vantaggio il 30% a favore di tutte le imprese che assumono e hanno lavoratori al Sud, misura che abbbiamo esteso fino al 2029 con meccanismi progressivi. Chi assume oggi ha sgravi contributivi al 100% per i giovani Under 35 e al Sud questa misura non vale per i primi 3 anni ma per 4 anni e riguarda anche tutte le donne senza distinzione anagrafica. Molti gli investimenti capillari per favorire le nuove generazioni, penso alla lotta contro la povertà educativa e molti dei finanziamenti riguardano il Sud. La banda ultra larga che investirà prepotentemente il Sud e lei che è molto attento alle questioni economiche e finanziarie sa bene come il Governo si è speso dall’agosto scorso per il progetto di una società integrata che possa realizzare in tempi rapidi, entro il 2025, la fibra ottica al Sud e per l’intero paese”.

(ITALPRESS).