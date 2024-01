ROMA (ITALPRESS) – Alessandro Siani si conferma re del box office italiano con “Succede anche nelle migliori famiglie” che consolida il grandissimo risultato del debutto del 1° gennaio 2024, ottenendo un incasso totale di 3 milioni 860 mila euro al 7 gennaio 2024. Un grande risultato per la commedia prodotta da Fulvio e Federica Lucisano per Italian International Film con Rai Cinema e distribuito da 01 Distribution, che si conferma con un’altissima media copie di 4.948 euro su 423 sale e oltre 500 mila spettatori. “E’ bellissimo essere di nuovo primi in classifica, è la dimostrazione che il film piace ed è partito il passaparola, in una settimana è stato visto da più di mezzo milione di spettatori. Grazie a tutti quelli che ci hanno premiato con la loro presenza in sala!” dichiara la produttrice Federica Lucisano. “La nuova divertentissima commedia di Alessandro Siani si conferma , per presenze, il film più visto in assoluto del nuovo anno. Nei primi sette giorni di programmazione in oltre 400 cinema italiani ha incassato 3.900.000 € , per un successo completato anche dalla più alta media copia. Il pubblico italiano ha dimostrato di avere ancora voglia di divertirsi in sala con una commedia garbata di puro intrattenimento” afferma Luigi Lonigro, direttore di 01 Distribution.

“Succede anche nei migliori cinema!! Grazie al pubblico sempre – dice Alessandro Siani, sceneggiatore, regista e attore protagonista -. Le file al botteghino, le sale piene e la voglia di divertirsi…questa prima settimana del 2024 è partita sotto il segno della risata. Con ascendente ottimismo, incrociamo le dita, uniamo le forze e tifiamo per la rinascita della commedia italiana”. Nel cast di “Succede anche nelle migliori famiglie” Alessandro Siani, Cristiana Capotondi, Dino Abbrescia, Anna Galiena, Antonio Catania e con Euridice Axen, Lucia Sardo, Sergio Friscia, Adolfo Margiotta, Evelyn Famà, Annandrea Vitrano, Silvia Mazzieri, Antonio Orefice, Sebastiano Somma.

foto: ufficio stampa Giusy Battaglia

(ITALPRESS).