Alessandro Siani porta “Vivavoce” in scena a teatro, ironia e verità senza filtri

MILANO (ITALPRESS) – Debutterà a partire dal prossimo 25 dicembre 2026 al Teatro Diana di Napoli “Vivavoce”, il nuovo spettacolo scritto, diretto e interpretato da Alessandro Siani e prodotto da Best Live che sarà poi in tour nei principali teatri italiani. Viva voce arriva dopo il successo straordinario dell’ultimo spettacolo “Fake News”, che registrato sold out ovunque. Dalle telefonate in vivavoce alle contraddizioni della società contemporanea, passando per i social network, i rapporti di coppia, la politica e l’intelligenza artificiale.

È questo il cuore di “Vivavoce”, il nuovo spettacolo di Alessandro Siani, che prende spunto da una delle frasi più comuni della quotidianità – “Sei in vivavoce?” – per trasformarla in una riflessione ironica e pungente sui rapporti umani e sulla difficoltà di mostrarsi autentici. Secondo Siani, dietro il timore di essere ascoltati da persone non previste si nasconde qualcosa di più profondo: la paura di rivelare davvero se stessi, di esprimere opinioni sincere e di esporsi senza filtri. In un’epoca in cui la tecnologia ha amplificato la possibilità di comunicare, sostiene l’artista, non sempre è cresciuta allo stesso modo la capacità di riflettere sulle parole e sulle conseguenze di ciò che si dice.

Da questa premessa nasce uno spettacolo che alterna comicità e osservazione sociale, immaginando scenari paradossali e situazioni quotidiane nelle quali la verità emerge senza mediazioni. Sul palco prendono forma conversazioni improbabili tra cittadini e politici, confronti generazionali tra sostenitori dell’intelligenza artificiale e difensori delle tradizioni, dinamiche sentimentali e abitudini digitali che caratterizzano la vita di tutti i giorni.

Attraverso il suo stile diretto e coinvolgente, Siani invita il pubblico a interrogarsi su quanto spesso si preferisca apparire anziché rivelarsi, scegliendo il consenso invece della sincerità. “Vivavoce” diventa così un viaggio tra risate e riflessioni, in cui il comico napoletano promette di dire ciò che pensa senza fingere, affrontando con leggerezza temi attuali e universali. Uno spettacolo che punta a divertire ma anche a stimolare una domanda semplice quanto scomoda: cosa accadrebbe se dicessimo davvero tutto quello che pensiamo?

Queste le prime date già in calendario. La prevendita è già iniziata su Ticketone (www.ticketone.it). Il 25-26-27 dicembre e l’1-2-3-5-6 gennaio 2027 al Teatro Diana di Napoli. Il 27-28 febbraio al Teatro Arcimboldi di Milano. Il 6 e 7 marzo al Teatro Golden di Palermo. Il 12-13-14 marzo all’Auditorium della Conciliazione di Roma. Il 19-20-21 al Teatro Team di Bari ed il 9-10-11 aprileal Teatro Alfieri di Torino.

– Foto ufficio stampa Giusi Battaglia comunicazione –

(ITALPRESS).