HIV, migliorano cure e qualità di vita ma sfide ancora aperte

MILANO (ITALPRESS) - Modernizzare i percorsi dell’HIV, dalla prevenzione alla terapia, per intercettare i bisogni ancora non soddisfatti e avvicinarsi agli obiettivi internazionali al 2030. È questo il tema al centro del secondo tavolo di HIV-LAB Lombardia: il progetto - realizzato da CREMS e Summeet nell'ambito della partnership Health Sinergy e con il contributo non condizionante di ViiV Healthcare - si è svolto a Palazzo Pirelli, a Milano con il coinvolgimento di infettivologi, farmacisti ospedalieri, istituzioni, professionisti sanitari, mondo accademico e terzo settore. f12/fsc/gsl