NAPOLI (ITALPRESS) – Nove misure cautelari, per 7 maggiorenni e due minorenni, per lo stupro di gruppo avvenuto a Caivano nei confronti delle due cugine di 10 e 12 anni. La Procura della Repubblica di Napoli Nord e la Procura della Repubblica per i minorenni di Napoli hanno convocato una conferenza alle ore 11 presso la sede della Procura di Aversa (Caserta) per illustrare le motivazioni che hanno portato alle contestazoni agli indagati.

– foto: da video Carabinieri Napoli –

(ITALPRESS).