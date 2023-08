NAPOLI (ITALPRESS) – “A Caivano, come in tanti territori c’è un problema culturale, ma ci vogliono generazioni intere per risolverli. Ni dobbiamo pensare all’oggi e credo che dobbiamo andare a Caivano a istituire una zona di assedio, militare”.

Lo ha detto il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, parlando con la stampa. “E’ un’espressione forte ma non riesco a trovarne un’altra. Dobbiamo dire che a Caivano lo Stato non esiste, non c’è, nonostante l’impegno delle forze dell’ordine, estremamente limitate. C’è bisogno di uno stato d’assedio, un pò come si fa quando mandiamo i reparti militari nei luoghi di guerra. Dobbiano decidere che per un anno bisogna togliere l’aria che respirano ai delinquenti che trafficano in droga” conclude De Luca.

– foto: ufficio stampa Regione Campania –

