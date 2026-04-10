Studenti cinesi e statunitensi concludono il viaggio dell’amicizia

Mercoledì, a Shanghai, si è tenuta la cerimonia di chiusura di "A Shared Voyage: The China-U.S. Youth Friendship Program". Il viaggio era iniziato a fine marzo, quando 20 studenti cinesi e statunitensi erano salpati da Hong Kong a bordo di una nave da ricerca. Durante il tragitto verso Shanghai, gli studenti hanno preso parte a un viaggio di scambio dedicato alla scienza marina e alla cultura (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr/mca2 (Fonte video: Xinhua)