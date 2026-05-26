Home Video News Xinhua Cina: carnevale del calcio al via a Fuping per promuovere cultura locale
Cina: carnevale del calcio al via a Fuping per promuovere cultura locale
Il torneo cinese di calcio di base Village Super League è arrivato a Fuping, nella provincia dello Hebei. Ventisette squadre locali si sfidano nella divisione di Fuping, mentre i visitatori possono assistere a spettacoli folcloristici, scoprire l'artigianato tradizionale, le specialità locali e il gustoso cibo di strada. Un autentico carnevale del calcio rurale. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr/mca3 (Fonte video: Xinhua)