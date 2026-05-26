Cina, Klose loda collaborazione sino-tedesca nel settore del calcio giovanile

"Il calcio unisce le persone e regala grandi gioie. Ingaggiare un calciatore cinese in futuro potrebbe essere uno dei nostri obiettivi, e non vedo l'ora", ha dichiarato Miroslav Klose, miglior marcatore nella storia dei Mondiali e allenatore del Norimberga, durante la sua visita a Shenzhen, in Cina. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr/mca1 (Fonte video: Xinhua)