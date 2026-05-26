Home Video News Xinhua Cina: Shenzhou-23, viaggio degli astronauti verso la stazione spaziale Tiangong
Cina: Shenzhou-23, viaggio degli astronauti verso la stazione spaziale Tiangong
La Cina ha lanciato la navicella spaziale con equipaggio Shenzhou-23, inviando tre astronauti alla stazione spaziale Tiangong per una missione della durata di un anno, con l'obiettivo di raggiungere progressi nei voli spaziali con equipaggio umano di lunga durata. Il trio condurrà oltre 100 esperimenti nei settori delle scienze della vita, dei materiali e della tecnologia spaziale. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr/mca3 (Fonte video: Xinhua)