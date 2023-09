Stress, i consigli dell’esperto per non farsi sopraffare

MILANO (ITALPRESS) - Sensazione di essere sopraffatti dagli impegni, preoccupazioni costanti, difficoltà a concentrarsi e a prendere sonno sono alcune delle tipiche condizioni legate allo stress e tutti più o meno ne soffriamo. Colpa di uno stile di vita che ci porta a essere sempre connessi a tutte le ore, rendendo difficile staccare, e dell'interiorizzazione di modelli personali sempre più inarrivabili. Lo stress è una condizione sempre più diffusa, in Italia otto persone su dieci soffrono di almeno un disturbo riconducibile, tra mal di testa, ansia, tensioni muscolari e disturbi del sonno. Ne ha parlato Filippo Ongaro, medico degli astronauti e specialista in medicina dello sport, intervistato da Marco Klinger, per Medicina Top, format tv dell'agenzia di stampa Italpress. fsc/gsl