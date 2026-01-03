ROMA (ITALPRESS) – “Le autorità svizzere hanno identificato sei cadaveri e tra loro non ci sono italiani”. Lo ha detto il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, in collegamento con l’edizione straordinaria del Tg2 sulla crisi venezuelana. “Aspettiamo di avere conferme su eventuali vittime italiane, cosa da non escludere”, aggiunge.
– Foto IPA Agency –
(ITALPRESS).
