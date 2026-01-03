Strage di Crans Montana, Tajani “Identificati sei corpi, non sono italiani”

©PHOTOPQR/LE PARISIEN/Olivier Arandel ; Crans-Montana ; 02/01/2026 ; Crans-Montana, Suisse Vendredi 2 janvier 2026 Fait Divers Vendredi 2 janvier 2026. Un incendie survenu dans un bar « Le Constellation » dans la nuit du Nouvel An a fait de très nombreux morts et blessés à Crans-Montana, une station de ski du canton de Valais fréquentée par de nombreux touristes. LP/Olivier Arandel - CRANS-MONTANA, Switzerland, January2, 2026 - Around 40 people were killed and 115 injured after fire tore through a bar during a New Year's Eve party in the Swiss ski resort of Crans-Montana

ROMA (ITALPRESS) – “Le autorità svizzere hanno identificato sei cadaveri e tra loro non ci sono italiani”. Lo ha detto il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, in collegamento con l’edizione straordinaria del Tg2 sulla crisi venezuelana. “Aspettiamo di avere conferme su eventuali vittime italiane, cosa da non escludere”, aggiunge.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE