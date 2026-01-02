ROMA (ITALPRESS) – Il giovane golfista italiano Emanuele Galeppini è una delle vittime della strage di Capodanno avvenuta in Svizzera, a Crans-Montana. A darne notizia sul proprio sito è la Federazione Italiana Golf, che “piange la scomparsa di Emanuele Galeppini, giovane atleta che portava con sé passione e valori autentici. In questo momento di grande dolore, il nostro pensiero va alla sua famiglia e a tutti coloro che gli hanno voluto bene. Emanuele, rimarrai per sempre nei nostri cuori”, conclude la nota della federazione.

Centinaia di persone si sono radunate ieri sera per rendere omaggio alle vittime delle fiamme nel bar “Le Constellation”, dove centinaia di persone, soprattutto giovani, stavano festeggiando l’arrivo del nuovo anno. Residenti, turisti e soccorritori hanno deposto in silenzio fiori e lumini, riferisce la Radiotelevisione svizzera.

Il bilancio della tragedia è di almeno 47 morti e 115 feriti. Intanto, è ancora in corso l’identificazione delle circa 40 vittime, ha dichiarato un portavoce della polizia. Il lavoro potrebbe protrarsi per giorni, ha spiegato, sottolineando che è un lavoro molto difficile, dato l’elevato numero di vittime. Nel frattempo, le autorità sono in stretto contatto con i familiari che ricevono assistenza psicologica.

“Un bilancio terribile, forse in peggioramento”. Lo ha riferito all’emittente francese Rtl il consigliere di Stato responsabile della sicurezza locale Stéphane Ganzer, sottolineando che “80-100 persone sono in condizioni critiche” ma “la situazione è in evoluzione”. “Delle centinaia di persone ricoverate in ospedale, molte non sono state identificate”, ha aggiunto.

Sono “6 gli italiani dispersi e 13 i feriti”, aveva detto ieri al Tg1 l’ambasciatore italiano in Svizzera, Gian Lorenzo Cornado.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).