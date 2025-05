Stellantis Pro One alla fiera internazionale ISSA PULIRE

TORINO (ITALPRESS) – Stellantis Pro One partecipa alla 27esima edizione della fiera internazionale ISSA PULIRE, che si tiene dal 27 al 29 maggio presso il quartiere Fieramilano a Rho, Milano. La fiera, dedicata alla pulizia e sanificazione professionale, rappresenta un’importante occasione per presentare le ultime innovazioni nel settore agli oltre 20.000 visitatori attesi da tutta Europa.

Stellantis Pro One sarà presente con uno stand situato nel Padiglione 12, dove saranno esposti i veicoli che coprono i tre segmenti principali della gamma: Opel Combo Cargo L1H1 – BlueHdi 130cv S&S: veicolo commerciale compatto offre una combinazione di efficienza e versatilità.

Equipaggiato con un motore BlueHdi da 130 cavalli, garantisce prestazioni elevate e consumi ridotti, ideali per accompagnare le aziende che operano nel settore della pulizia professionale. Citroen E’-Jumpy M – con batteria da 75 kWh: Il furgone elettrico è progettato per fornire una soluzione di trasporto sempre più sostenibile e silenziosa. Con un pacco batteria da 75 kWh, offre un’autonomia fino a 330 km wltp, rendendolo perfetto per le aziende che operano in ambienti urbani.

Peugeot Boxer L3 H2 2.2 BlueHDi 140 cv S&S: furgone di grandi dimensioni è ideale per il trasporto di attrezzature e materiali di pulizia. Il motore BlueHDi da 140 cavalli assicura potenza e affidabilità, mentre la configurazione L3 H2 offre ampio spazio di carico per soddisfare le esigenze dei professionisti del settore. Questi veicoli sono progettati per offrire soluzioni di mobilità efficienti e sostenibili per le aziende piccole e medie che operano nel campo della pulizia professionale.

I visitatori avranno l’opportunità di esplorare le caratteristiche avanzate di ciascun modello e di scoprire, tramite personale specializzato, come Stellantis Pro One stia contribuendo alla trasformazione della mobilità nel settore della pulizia professionale.

foto: ufficio stampa Stellantis

(ITALPRESS).