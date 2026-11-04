ROMA (ITALPRESS) – Stellantis annuncia un’evoluzione dell’organizzazione delle Commercial Operations di Enlarged Europe, con effetto immediato, riunendo le attività B2B e Veicoli Usati sotto un’unica guida. Nell’ambito di questa evoluzione, Joèl Verany guiderà l’organizzazione integrata B2B e Veicoli Usati, riportando a Maurizio Zuares, Head of Commercial Operations Enlarged Europe. Ana Theresa Borsari riporterà a Joèl Verany e continuerà a guidare lo sviluppo del business dei Veicoli Usati. La nuova organizzazione introduce un’unica responsabilità a livello europeo, dalla creazione delle flotte alla rivendita dei veicoli, allineando le vendite B2B con le attività relative ai Veicoli Usati, con la gestione di circa 1,7 milioni di vendite annue nella Regione. Stellantis punta a valorizzare le sinergie nella gestione dei valori residui, del costo totale di proprietà, del buy-back, del remarketing, dei prezzi e della logistica, sviluppando ulteriormente le competenze a livello europeo e nei singoli mercati per rispondere alle esigenze dei clienti professionali. Maurizio Zuares, Head of Commercial Operations Enlarged Europe, ha dichiarato: “Si tratta di un’evoluzione naturale per le nostre attività in Europa. Unire le competenze complementari del B2B e dei Veicoli Usati ci aiuterà a gestire il valore dei veicoli in modo più coerente e a rispondere con maggiore agilità. Questi vantaggi saranno fondamentali per sostenere una crescita redditizia, mentre il mercato evolve”.

– Foto ufficio stampa Stellantis –

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