ROMA (ITALPRESS) – Pirelli presenta ANGEL GT III, il nuovo pneumatico Sport Touring radiale che, rispetto ai suoi predecessori, combina una maggiore maneggevolezza a basso impegno con un comportamento sul bagnato migliorato e prestazioni più costanti per l’intero ciclo di vita, preservando il DNA sportivo Pirelli. Rispetto agli altri prodotti della famiglia ANGEL, spiega una nota, “il pneumatico posteriore di ANGEL GT III è stato progettato per offrire migliori livelli di durata riducendo la rumorosità di rotolamento, a vantaggio del comfort, grazie ad un nuovo disegno del battistrada. Infine, il prodotto presenta un fianco ad alto contrasto con il simbolo dell’ANGEL e la scritta Gran Turismo”.

ANGEL GT III raccoglie l’eredità della famiglia ANGEL che, negli ultimi quindici anni, ha contribuito all’evoluzione degli standard del segmento per i motociclisti alla ricerca di un equilibrio tra sportività, piacere di guida e attitudine ai lunghi viaggi. Disponibile a partire da inizio 2027, ANGEL GT III rappresenta la quarta generazione della famiglia ANGEL, inaugurata da ANGEL ST e successivamente evoluta con ANGEL GT e ANGEL GT II. La gamma ha sostenuto la progressiva espansione di Pirelli nel segmento Sport Touring radiale, tra i più rilevanti del mercato europeo. Ogni generazione ha introdotto significativi progressi tecnologici e prestazionali, riscontrando un crescente apprezzamento da parte degli utenti e contribuendo al consolidamento della presenza del marchio nel segmento.

Sviluppato per rispondere alle esigenze delle moderne moto Sport Touring, Crossover e Naked di media e alta cilindrata, ANGEL GT III è stato progettato attorno a un obiettivo chiaro: offrire l’esperienza di guida Gran Turismo secondo l’interpretazione Pirelli, con un livello elevato di controllo, comfort e piacere di guida.

Il nuovo prodotto si distingue innanzitutto per un importante miglioramento della maneggevolezza nella guida a basso impegno (soft handling), una caratteristica particolarmente apprezzata dagli utilizzatori di questa categoria di pneumatici. L’obiettivo dei progettisti Pirelli è stato quello di contribuire a rendere la moto più intuitiva, fluida e meno impegnativa nella guida quotidiana e nei lunghi viaggi, preservando al contempo la precisione e la reattività tipiche del DNA sportivo del marchio.

Particolare attenzione è stata dedicata anche alle prestazioni sul bagnato, ambito nel quale Pirelli ha lavorato per rafforzare ulteriormente la propria posizione nel mercato. ANGEL GT III offre un elevato senso di sicurezza e controllo in condizioni di asfalto bagnato o di scarsa aderenza, elevando ulteriormente gli standard già raggiunti dalle precedenti generazioni.

Un altro punto centrale del progetto riguarda la costanza delle prestazioni durante l’intero ciclo di vita del pneumatico. Grazie a un intenso lavoro di sviluppo, ANGEL GT III mantiene nel tempo caratteristiche dinamiche più omogenee e costanti anche con l’aumentare dell’usura, permettendo al motociclista di continuare a beneficiare di elevati livelli di controllo e piacere di guida per tutta la durata di utilizzo del pneumatico.

Pur compiendo un significativo passo in avanti sotto il profilo del comfort e della facilità di guida, ANGEL GT III rimane fedele alla tradizione e al DNA sportivo Pirelli. Le prestazioni sportive, la precisione di guida e il sostegno nelle percorrenze più dinamiche confermano il carattere distintivo del prodotto, consentendo al motociclista di godere di un’esperienza tipicamente Pirelli anche sulle lunghe distanze.

Il comfort di viaggio è stato ulteriormente incrementato grazie a un lavoro specifico sulla riduzione della rumorosità di rotolamento del pneumatico posteriore, aspetto particolarmente importante per chi utilizza la moto per turismo e percorre lunghi tragitti. Un minore affaticamento durante la guida contribuisce infatti non solo al piacere del viaggio ma anche alla sicurezza complessiva.

Dal punto di vista estetico, ANGEL GT III evolve l’identità visiva della famiglia mantenendone i tratti distintivi. Il nuovo disegno del battistrada riprende e reinterpreta i caratteristici richiami grafici che hanno reso riconoscibile la gamma ANGEL, creando un forte legame con i modelli che lo hanno preceduto pur esprimendo una chiara evoluzione stilistica.

– Foto ufficio stampa Pirelli –

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