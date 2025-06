Stellantis, il nuovo CEO Filosa visita lo stabilimento di Russelsheim

TORINO (ITALPRESS) – Nell’ambito del suo tour di ascolto, Antonio Filosa, neo amministratore delegato di Stellantis, ha visitato ieri Rüsselsheim. Si tratta della quarta tappa del suo viaggio per incontrare i colleghi e conoscere meglio le attività di Stellantis in Europa. Filosa è stato accompagnato da Jean-Philippe Imparato, COO per l’Europa allargata, e da Luca Napolitano, Commercial Operations Officer per l’EE e CEO del marchio Lancia. Insieme hanno visitato la sede e lo stabilimento di Rüsselsheim.

Florian Huettl, CEO di Opel & Vauxhall e Ad di Stellantis Germania, ha dato il benvenuto al gruppo e ha condotto una visita al Design Center e all’impianto di produzione, guidato dal direttore dello stabilimento Pieter Ruts. La visita ha permesso di osservare da vicino le attività del sito, compresa la produzione dei modelli Opel Astra e DS 4, e di comprendere la lunga storia e le ambizioni future dello stabilimento.

Il sito di Rüsselsheim continua a essere un importante centro di ingegneria, progettazione e produzione di veicoli all’interno della Germania di Stellantis. Il sito ospita anche il grEEn-campus tedesco, a testimonianza dell’impegno dell’azienda per la sostenibilità.

“Le tendenze positive di miglioramento della qualità che vediamo qui sono una testimonianza del duro lavoro di tutto il team. Altrettanto importante è la collaborazione costruttiva con i nostri sindacati tedeschi, che rappresenta un forte esempio di partnership da cui possiamo imparare e potenzialmente replicare in altri Paesi. Questo spirito di cooperazione è essenziale per lavorare insieme verso un futuro di successo come un unico team Stellantis”, ha detto Filosa.

Dopo le visite in Francia, Italia, Spagna e ora in Germania, l’Ad ha in programma nelle prossime settimane di continuare il suo impegno con i dipendenti Stellantis nelle sedi di tutto il mondo, per approfondire la conoscenza dei numerosi punti di forza dell’ azienda, delle sue sfide e delle sue grandi opportunità.

