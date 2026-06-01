MILANO (ITALPRESS) – BYD si prepara a rafforzare la propria presenza in Europa con l’arrivo della nuova Dolphin G DM-i, il primo modello sviluppato specificamente per il mercato europeo. La compatta del costruttore cinese, leader mondiale nei veicoli a nuova energia, punta a conquistare il cuore del segmento B grazie a dimensioni contenute, tecnologia avanzata e un sistema di propulsione ibrido plug-in progettato per offrire un’esperienza di guida prevalentemente elettrica. Con una lunghezza di 4,16 metri e una larghezza di 1,825 metri, la nuova DOLPHIN G DM-i combina praticità urbana e abitabilità interna, proponendosi come una soluzione versatile per la mobilità quotidiana. Il modello adotta la tecnologia Super Hybrid DM-i di BYD, un sistema che privilegia la trazione elettrica e consente di effettuare gran parte degli spostamenti giornalieri in modalità a zero emissioni locali, mantenendo al tempo stesso la flessibilità garantita dal motore termico nei viaggi più lunghi. Uno degli elementi più interessanti della nuova compatta è l’autonomia complessiva, che supera i 1.000 chilometri con batteria completamente carica e serbatoio pieno. Durante la marcia, il sistema gestisce in modo intelligente l’interazione tra motore elettrico e propulsore a combustione, offrendo fluidità, silenziosità e consumi contenuti, caratteristiche che BYD considera fondamentali per favorire la transizione verso una mobilità più sostenibile. Secondo Stella Li, Stella Li, Executive Vice President di BYD: “Il segmento B è uno dei più importanti del mercato europeo e con la Dolphin G DM-i abbiamo l’obiettivo di ridefinire l’esperienza dei clienti nei confronti di una compatta nell’era elettrica. Con un’ampia autonomia elettrica grazie alla nostra tecnologia super ibrida intelligente, insieme alle funzionalità digitali avanzate, il tutto in una vettura compatta accessibile, rendiamo la mobilità sostenibile alla portata di un numero sempre maggiore di persone in tutta Europa”. La nuova BYD Dolphin G DM-i arriverà negli showroom italiani ed europei a partire dalla fine di giugno. Prezzi, allestimenti e specifiche tecniche complete saranno comunicati nelle prossime settimane.

Foto: ufficio stampa BYD Italia

(ITALPRESS).