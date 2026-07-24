Stella sulla Hollywood Walk of Fame per Roberto Bolle, “Un sogno che diventa realtà”

IPA71916423 - Mandatory Credit: Photo by Mickael Chavet/ZUMA Press Wire/Shutterstock (16692610r).ROBERTO BOLLE, global ambassador of Italian ballet, performs in the air for the very first time in his outstanding ballet career, during the Closing Ceremony of the XXV Winter Olympic Games commonly know as the Milano Cortina 2026 Winter Olympic Games..Olympics 2026: Milano Cortina: Closing Ceremony, Verona, Veneto, Italy - 22 Feb 2026

MILANO (ITALPRESS) – Roberto Bolle conquista la prestigiosa stella sulla Hollywood Walk of Fame, consacrazione importante nell’olimpo dello spettacolo internazionale. L’étoile italiana è stata inserita dalla Camera di Commercio di Los Angeles tra i 32 premiati della Classe 2027 nella categoria Live Theatre/Live Performance.

Profonda l’emozione dell’artista per il prestigioso riconoscimento: “Ci sono traguardi che sembrano appartenere ai sogni. Fino al giorno in cui diventano realtà. Entrare a far parte della Hollywood Walk of Fame Classe 2027 è uno di quei momenti. Un riconoscimento che mi emoziona profondamente e che considero tra i più importanti della mia vita e della mia carriera. In un percorso come il mio nulla si costruisce da soli. Per questo desidero condividere questo riconoscimento con chi ha reso possibile il mio cammino: la mia famiglia, il mio team, tutte le persone che mi hanno sostenuto nel corso degli anni e il pubblico che continua a seguirmi con affetto ed entusiasmo. Questa stella porta anche un po’ della danza, dell’arte e dell’Italia nel cuore di Hollywood. Ed è questo che mi rende ancora più felice. Grazie di cuore”.

Con Roberto Bolle salgono a 19 gli artisti italiani celebrati sul marciapiede più famoso di Los Angeles.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE