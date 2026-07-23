Nanni Moretti torna in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia dopo 37 anni, arrivano anche gli Oasis

VENEZIA (ITALPRESS) – Nanni Moretti torna in gara all’83esima Mostra del Cinema di Venezia con “Succederà questa notte”. Il regista era assente dalla Mostra dal 1989, quando partecipò con “Palombella rossa”.

Oltre a quello di Moretti, i film italiani in concorso saranno “Ritorno a Buenos Aires” di Marco Bechis, “Il fuoco che ti porti dentro” di Edoardo De Angelis, “The echo chamber” di Andrea Pallaoro e “L’estranea” di Paolo Strippoli.

Il concorso vede anche importanti autori internazionali: Danny Boyle con “Ink”, film d’apertura, con Jack O’Connell, Guy Pearce e Claire Foy; Martin McDonagh con “Wild Horse Nine”, con John Malkovich e Sam Rockwell; Florian Zeller con “Bunker”, con Penélope Cruz e Javier Bardem; Stéphane Brizé con “Un bon petit soldat”, con Alba Rohrwacher e Vincent Lindon; Werner Herzog con “Bucking Fastard”; Casey Affleck con “Company”; Hirokazu Koreeda con “Look Back”.

E ancora: Lance Oppenheim con “Primetime”, con Robert Pattinson; Ali Asgari con “A Bit of Light”; May el-Toukhy con “Woman Unknown”; Lee Chang-dong con “Possible Love”; Cédric Kahn con “15/18. A Place to Heal”; Ilya Khrzhanovsky con “Dau”; Nicolas Pariser con “Un peu avant minuit”; Shinya Tsukamoto con “Mr. Nelson, Did You Kill People?”.

Gli Oasis sbarcheranno con un film al Lido. Nella sezione fuori concorso c’è infatti il documentario Oasis: Don’t Look Back In Anger, ideato dallo sceneggiatore, produttore e regista Steven Knight, e diretto da Dylan Southern e Will Lovelace, che sarà nelle sale cinematografiche italiane dal 10 settembre e in streaming su Disney+ entro la fine dell’anno.

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