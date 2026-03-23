Stefani rappresenta il Veneto all’Assemblea del Gect: “Ho proposto che la prossima assemblea si tenga a Venezia”

VENEZIA (ITALPRESS) – Il Presidente della Regione del Veneto Alberto Stefani ha partecipato questa mattina a Trieste all’Assemblea del GECT, Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale “Euregio Senza Confini r.l.”, organismo costituito nel 2012 che riunisce Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Land Carinzia, e che si conferma oggi un modello virtuoso di cooperazione transfrontaliera europea.

“Il GECT rappresenta uno strumento estremamente importante per i nostri territori – ha dichiarato Stefani – perché consente di rafforzare concretamente un’Europa delle Regioni, basata sulla collaborazione diretta e su forme di autonomia orizzontale già previste dalla nostra Costituzione. Non servono ulteriori cornici normative: dobbiamo piuttosto continuare a sviluppare progettualità condivise, capaci di attrarre risorse e finanziamenti europei, soprattutto in ambiti strategici come la sostenibilità”.

Nel corso dell’assemblea, il Presidente ha evidenziato l’importanza di investire anche sul fronte dell’istruzione: “Il tema della scuola è centrale per il GECT. Costruire una vera identità locale passa attraverso la consapevolezza delle opportunità che questo strumento offre ai nostri territori. È fondamentale coinvolgere le giovani generazioni”.

Stefani ha inoltre avanzato la proposta di ospitare in Veneto il prossimo appuntamento istituzionale: “Ho proposto che la prossima assemblea del GECT si tenga a Venezia, per rafforzare ulteriormente il ruolo del Veneto in questo percorso di cooperazione”.

Infine, Alberto Stefani ha rivolto un sentito ringraziamento al Governatore della Carinzia Peter Kaiser per il lavoro svolto e per l’impegno profuso nella crescita del GECT: “A Kaiser va la nostra riconoscenza per il contributo dato in questi anni. Al tempo stesso, rivolgo un caloroso benvenuto al Consigliere di Stato, Daniel Fellner, che surrogherà Kaiser nel ruolo di Presidente dal prossimo 8 aprile, con l’auspicio di proseguire insieme questo importante percorso di collaborazione europea”.

-Foto Regione Veneto-

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