Stefani “Olimpiadi estive a Venezia ipotesi da esplorare”

ROMA (ITALPRESS) – “È un’ipotesi da esplorare. Ovviamente, alla fine di queste Olimpiadi vedremo il da farsi anche da un punto di vista tecnico. Noi faremo la nostra parte, come è giusto che sia, e speriamo di essere i più attrattivi possibili per continuare questa esperienza olimpica che tanto ha dato al Veneto e all’Italia. Per Venezia sarebbe un orgoglio enorme: credo che ciascun presidente del Veneto sarebbe orgoglioso di qualcosa del genere”. Così il presidente della Regione Veneto Alberto Stefani, ospite a 24 Mattino su Radio 24, ha commentato la proposta del governatore Luca Zaia di candidare Venezia e le regioni italiane circostanti per ospitare le Olimpiadi estive del 2036 o del 2040.

– foto di repertorio ufficio stampa Regione Veneto –

