ROMA (ITALPRESS) – “La Lega ha portato avanti questa battaglia in questa legislatura ragione in un governo di centrodestra; abbiamo approvato una legge quadro di cui io sono stato relatore, ho visto ore e ore di ostruzionismo perché secondo qualcuno spaccava l’Italia, in realtà è una legge che permette a territori virtuosi di essere ancora più virtuosi. Noi continueremo ad andare su questa direzione”. Così il presidente della Regione Veneto, Alberto Stefani, entrando a Palazzo Chigi per il Cdm che ha poi dato il via libera agli Schemi di intesa preliminare tra il Governo e la Regione Veneto, oltre alle Regioni Liguria, Lombardia e Piemonte, alla presenza dei quattro Governatori e con grande soddisfazione del ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Roberto Calderoli, che esulta “per questo storico passaggio in Cdm”.

“Noi siamo per un’Autonomia differenziata, quindi chi la chiede avrà la possibilità di assumersi delle responsabilità. Credo sia l’ora che in questo Paese chi vuole assumersi responsabilità in più, intestandosi anche rischi, lo possa fare a vantaggio della propria cittadinanza. Credo sia doveroso e dia un segnale di efficienza, responsabilità e responsabilizzazione della classe politica. Sono stato relatore prima di Vannacci, durante Vannacci e continueremo a portare avanti questa battaglia soprattutto dopo Vannacci – aveva assicurato Stefani -, non credo lui c’entri con l’Autonomia”.

– Foto ufficio stampa ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie –

(ITALPRESS).