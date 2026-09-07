Stefani agli studenti “Ogni nuovo inizio è una prospettiva che si apre”

VENEZIA (ITALPRESS) – “Carissime Ragazze e carissimi Ragazzi, è giunto l’inizio dell’anno scolastico, la campanella suona per dare l’appuntamento con un nuovo percorso di studi ma anche per ricordarvi il momento in cui siete chiamati ad affrontare nuovi campi di conoscenza e di crescita personale. Un cammino che non significa soltanto ore di lezione e studio, infatti, ma che vi presenterà la sfida di scoprire inclinazioni, vocazioni, passioni e interessi determinanti per gli anni futuri”. Così il presidente della Regione Alberto Stefani, in un messaggio rivolto a tutti gli studenti veneti che in questi giorni torneranno sui banchi di scuola.

“Ogni momento vi farà acquisire nuove competenze – prosegue -, utili a valutare le opportunità, formulare dei propositi, raccogliere le soddisfazioni e superare le difficoltà. Questa prospettiva vi fa tutti, già oggi, parte di un serio progetto comune a beneficio della società, perché vi state impegnando non solo come studenti ma anche come persone, di conseguenza come cittadini e come protagonisti della Comunità. Qualsiasi posizione raggiungerete un giorno, nel vostro cammino sarà determinante quello che avrete costruito e completato in questi anni di scuola. Sono certo che saprete ascoltare e interpretare ogni spinta che viene dal vostro animo, comprendendo e individuando il vero valore di quelle aspirazioni che alla vostra età si manifestano sempre più nitide e determinanti. Ogni obiettivo su cui vi impegnerete lascerà un’impronta nella vostra personalità e sarà un sigillo di garanzia della vostra unicità”.

“Voglio confermarlo: la Regione è impegnata non solo a sostegno di un modello universitario tra i più affermati a livello internazionale ma anche di un mondo di scuola sempre più connesso con quello produttivo e con le imprese – aggiunge -. Varcando l’ingresso del vostro istituto scolastico, ritroverete compagni e ne consocerete di nuovi. Visitando alcune scuole mi sono reso conto che anche in questa era social ci sono gli spazi e la volontà per vivere con entusiasmo e positività le relazioni umane che la vostra età inevitabilmente propone. La socialità è il momento ideale per cementare amicizie che saranno quelle di una vita ma anche per riflettere su obiettivi condivisi e progettualità da realizzare insieme. Per questo sono convinto che saprete cogliere con l’entusiasmo che vi appartiene tante occasioni”.

“Troverete insegnanti, alcuni dei quali destinati ad essere ricordati per l’eccezionale apporto alla vostra formazione. A loro, come a tutto il personale che lavora nelle nostre scuole, invio un apprezzamento e un saluto colmo di gratitudine. Troppo spesso, infatti, si dà per scontato il loro lavoro che, invece, è l’impegno che plasma il futuro, ed anche il presente, della nostra comunità. Ogni nuovo inizio è una prospettiva che si apre. Vivrete tante occasioni su cui costruire la vostra vita”.

“Per questo vi invito ad essere curiosi, appassionati e attenti. Ogni attimo ben speso della vostra giornata è un mattone che rende più solida e migliore la nostra società. A tutti auguro un buon anno scolastico e tante soddisfazioni”, conclude.

-Foto Regione Veneto-

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