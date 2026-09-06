BELLUNO (ITALPRESS) – Al via la stagione congressuale della Lega in Veneto. A Belluno si è tenuto il primo congresso provinciale, che ha eletto per acclamazione Stefano Scardanzan e i membri del direttivo. L’assise bellunese inaugura una fase di rinnovamento delle segreterie provinciali, cui seguiranno a settembre i congressi di Rovigo e Padova, che si chiuderà ad ottobre con le restanti province. Obiettivo è arrivare alle elezioni comunali e politiche con una squadra unita e determinata, pronta ad ascoltare le comunità e attenta alla realtà dei territori. Così una nota della Liga Veneta.

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