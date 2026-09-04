Sicurezza del territorio e legalità: approvato un nuovo protocollo d’intesa tra la Regione Veneto e il Ministero dell’Interno

VENEZIA (ITALPRESS) – Elevare i livelli di sicurezza del territorio, promuovere la cultura della legalità e lavorare per una migliore coesione sociale. È questo l’obiettivo del Protocollo d’intesa tra Ministero dell’Interno e Regione del Veneto, approvato dalla Giunta regionale, per la definizione di azioni integrate e progetti specifici per la sicurezza, e in particolare per rafforzare la videosorveglianza a Mestre (Ve).

Per realizzare l’iniziativa il Ministero mette a disposizione 2 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione. L’intesa, della durata di cinque anni e rinnovabile, nasce dalla volontà condivisa aumentare la sicurezza sul territorio veneto, prevenire e contrastare i fenomeni di criminalità diffusa che compromettono il libero utilizzo degli spazi pubblici, promuovere la cultura della legalità e rafforzare la coesione sociale e la convivenza civile.

“La sicurezza è soprattutto capacità di prevenire, di presidiare i territori, di intervenire sulle situazioni di degrado e di restituire ai cittadini spazi pubblici vivi, curati e sicuri – interviene il presidente della Regione Veneto, Alberto Stefani-. Mestre è un’area del territorio regionale particolarmente complessa dal punto di vista del degrado e della sicurezza”.

-Foto Regione Veneto-

(ITALPRESS).