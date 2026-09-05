L’estate del 2026 entra nella storia climatica del Veneto, Venturini: “Qui peggio che nel 2003”

VENEZIA (ITALPRESS) – L’estate 2026 entra nella storia climatica del Veneto. Il trimestre giugno-luglio-agosto è stato caratterizzato da temperature eccezionalmente elevate, tre grandi ondate di calore, lunghissimi periodi di disagio da caldo e umidità e precipitazioni complessivamente inferiori alla norma. Le prime analisi sull’intera stagione indicano che la temperatura media dell’estate 2026 potrebbe aver superato, seppure di poco, persino quella dell’estate 2003, rimasta per oltre vent’anni il principale termine di paragone per il caldo eccezionale nella regione.

“Quella che abbiamo appena vissuto è stata un’estate eccezionale. Il dato che più colpisce non è il singolo record, ma la continuità del caldo per tutti e tre i mesi estivi. Il confronto con il 2003 ci dà immediatamente la dimensione di quello che è accaduto: un’estate che per oltre vent’anni abbiamo considerato fuori scala oggi rischia di essere stata superata”, dichiara Elisa Venturini, assessore regionale all’Ambiente.

A rendere straordinaria la stagione è stata il succedersi delle anomalie. Giugno ha aperto l’estate con temperature medie regionali di 3,1 gradi superiori alla norma 1991-2020, risultando il quarto giugno più caldo dal 1991. L’ultima decade è stata particolarmente eccezionale, con temperature massime superiori di 6,7 °C alla norma. Le precipitazioni sono risultate invece inferiori del 15% alla media regionale e in pianura il deficit ha raggiunto il 34%.

Il caldo non ha mollato la presa neppure a luglio, risultato il quarto più caldo della serie storica, con una temperatura media superiore di 2,1 gradi alla norma. In pianura si sono registrate mediamente 15 notti tropicali e ben 24 giornate con temperature massime superiori ai 30 gradi.

Anche le precipitazioni sono rimaste sotto la media, con un deficit regionale del 9%. Infine agosto, secondo più caldo mai registrato in Veneto e vicinissimo al primato dell’agosto 2003.

-Foto Regione Veneto-

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