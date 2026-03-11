Statua in stile “Titanic” a Washington con Trump ed Epstein raffigurati come Jack e Rose

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Una statua satirica raffigurante il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e Jeffrey Epstein è stata installata martedì sulla National Mall di Washington, D.C.. L’opera, alta circa 4 metri e intitolata “King of the World”, mostra Trump dietro Epstein in posa ispirata all’iconica scena di Titanic in cui Leonardo Di Caprio chiede a Kate Winslet “Ti fidi di me?”. Realizzata dal collettivo artistico anonimo The Secret Handshake, l’installazione ha suscitato reazioni contrastanti tra visitatori e osservatori politici. Il National Park Service non ha comunicato la durata prevista dell’esposizione.

