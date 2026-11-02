Tajani “Spazio pilastro della nostra diplomazia della crescita”

ROMA (ITALPRESS) – “La diplomazia dello Spazio è un pilastro della nostra diplomazia della crescita che ho anche messo al centro in questi 5 anni di attività alla Farnesina. Vogliamo aiutare tutte le imprese italiane che operano in questo settore perché si tratta di un motore della crescita con una politica industriale green che in questo caso funziona”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in occasione della III Edizione degli Stati Generali della Space Economy. “Abbiamo voluto codificare questa visione con una legge, infatti, l’Italia è il primo Paese a dotarsi di una legge sulla space economy. Abbiamo tutti gli strumenti per sostenere questo settore – aggiunge. Si tratta di un fiore all’occhiello, la filiera genera più di 22 miliardi di fatturato, tutti i nostri territori danno un contributo cruciale a questa eccellenza, abbiamo 15 distretti che svolgono anche un ruolo essenziale. Viviamo in uno scenario internazionale sempre più complesso ed è fondamentale che lo Spazio rimanga un dominio a bassa conflittualità, vogliamo portare una diplomazia che costruisce ponti e mai muri”. “Questa settimana si riunirà il Comint per definire un nuovo grande progetto, vogliamo essere protagonisti nella quinta missione Axiom e proporremo il comando italiano. Si tratta di un’opportunità strategica”, ha aggiunto.

COSPITO (ASI) “MINISTERIALE ESA NON FACILE, MA LAVORIAMO ASSIDUAMENTE”

“L’Italia è leader nel settore dello spazio. Come Paese abbiamo una serie di incombenze importanti, siamo presidenti per tre anni della ministeriale dell’Agenzia spaziale europea. Non sarà una ministeriale facile, ma noi come Italia ci stiamo lavorando assiduamente e contiamo tantissimo anche sulla forza del nostro sistema industriale”. Così il Commissario straordinario dell’Agenzia Spaziale Italiana, Mario Cospito. “Quella di Roma è una tappa importante perché da una parte l’Italia continua questo rapporto con gli Usa e in particolare con la Nasa, ma dall’altra deve riprogrammare le risorse che poco meno di un anno fa avevamo messo nel settore della esplorazione aerospaziale. Ciò che stiamo facendo con i Paesi dell’ESA è proprio cercare di capire come riorientare questi fondi per aiutare l’Agenzia europeo ad essere più resiliente”, ha aggiunto.

– foto IPA Agency –

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