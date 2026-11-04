La NASA offre la possibilità di inviare il proprio nome su Titano con la missione Dragonfly

ROMA (ITALPRESS/ECONOMIADELLOSPAZIO) – La NASA offre al pubblico la possibilità di inviare il proprio nome su Titano, la più grande luna di Saturno, attraverso la missione Dragonfly, il velivolo robotico progettato per esplorare ambienti diversi della sua superficie. L’iniziativa, denominata Journey to Titan, prevede che i nomi dei partecipanti vengano registrati su un microchip destinato a viaggiare a bordo della sonda, il cui lancio è programmato per il 2028. La possibilità di inviare il proprio nome su Titano rappresenta un’occasione di coinvolgimento diretto del pubblico in un programma scientifico di particolare interesse per l’esplorazione planetaria. Dragonfly sarà infatti la prima missione scientifica progettata per volare ed esplorare la superficie di un altro mondo, con l’obiettivo di studiare la chimica prebiotica e comprendere meglio le condizioni che possono favorire la comparsa della vita. Per inviare il proprio nome su Titano è sufficiente registrarsi attraverso il portale ufficiale messo a disposizione dalla NASA. I nomi raccolti saranno inseriti in un microchip che accompagnerà Dragonfly durante il viaggio verso Saturno e le successive attività di esplorazione su Titano.

Ogni partecipante potrà inoltre ottenere una carta d’imbarco digitale personalizzata, ricordo simbolico della propria presenza a bordo della missione. Non si tratta quindi di un viaggio fisico per i partecipanti, ma di un’iniziativa che associa i loro nomi a uno dei programmi più ambiziosi dell’esplorazione robotica del Sistema solare. La NASA ha fissato il termine per le adesioni alle 23:59 del 15 gennaio 2027, secondo l’ora standard della costa orientale degli Stati Uniti, corrispondenti alle 5:59 del 16 gennaio in Italia. Chi desidera inviare il proprio nome su Titano dovrà quindi completare la registrazione entro questa scadenza. L’iniziativa si inserisce nella strategia di comunicazione e partecipazione pubblica dell’agenzia spaziale statunitense, che utilizza anche strumenti simbolici per avvicinare i cittadini alle missioni scientifiche. Il microchip con i nomi dei partecipanti rappresenterà il legame simbolico fra l’esplorazione di un ambiente extraterrestre e il pubblico terrestre. Dragonfly, una missione per studiare la chimica prebiotica Il valore scientifico di Dragonfly deriva soprattutto dalle caratteristiche di Titano. La luna di Saturno possiede un’atmosfera densa, laghi e fiumi di metano liquido, vaste dune e una superficie ricca di materiali organici. Questa combinazione rende il satellite naturale un laboratorio di grande interesse per lo studio dei processi chimici che precedono la biologia. A differenza di un lander destinato a operare in un unico punto, Dragonfly è progettato per spostarsi in volo tra località differenti, consentendo agli strumenti scientifici di analizzare ambienti con caratteristiche diverse. La mobilità del velivolo permetterà di ampliare l’area di indagine e confrontare materiali e condizioni geologiche, una capacità importante per ricostruire i processi chimici presenti sulla superficie.

La missione è guidata dal Johns Hopkins Applied Physics Laboratory (APL), nel Maryland, dove il velivolo è attualmente in fase di assemblaggio. La responsabile scientifica è Elizabeth Turtle. Dragonfly costituisce la quarta missione del programma New Frontiers della NASA, gestito dal Marshall Space Flight Center per la Science Mission Directorate. Secondo il calendario comunicato dall’agenzia, il lancio è previsto nel 2028, mentre l’arrivo su Titano è programmato per il 2034. Una volta raggiunta la destinazione, il velivolo dovrà effettuare spostamenti tra differenti siti, raccogliendo informazioni utili a comprendere la composizione e l’evoluzione chimica di questo ambiente. La ricerca non equivale all’annuncio di una possibile scoperta di vita extraterrestre. L’obiettivo è individuare indizi sui processi prebiotici e sulle condizioni ambientali che potrebbero contribuire alla comprensione dell’origine della vita. È questa distinzione a definire il significato scientifico della missione. La possibilità di inviare il proprio nome su Titano collega così un gesto accessibile a chiunque a un programma di esplorazione che richiederà ancora diversi anni prima di raggiungere i suoi obiettivi. La campagna avrà una durata limitata, mentre il valore scientifico di Dragonfly dipenderà dai risultati che il velivolo riuscirà a ottenere dopo l’arrivo sulla luna di Saturno.

– foto IPA Agency –

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