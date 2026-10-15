Stati Generali dei Consumatori liguri, Bucci “Cittadini come nostri azionisti, garantire servizi di qualità”

GENOVA (ITALPRESS) – “Tutelare i consumatori significa proteggere i cittadini e garantire loro servizi di qualità, sia pubblici che privati, senza andare contro le imprese ma promuovendo un mercato in cui correttezza e attenzione alle esigenze degli utenti siano elementi fondamentali per crescere, creare occupazione e generare ricadute positive sul territorio. Mi piace pensare ai cittadini come ai nostri azionisti: è a loro che dobbiamo rendere conto, con la consapevolezza che il nostro operato sarà giudicato sulla base dei risultati”. Così il presidente della Regione Liguria Marco Bucci, portando i saluti istituzionali agli Stati Generali dei Consumatori liguri, promossi dalla Consulta Regionale per la Tutela dei Diritti dei Consumatori e degli Utenti. “Un ringraziamento particolare va alle forze dell’ordine per l’impegno quotidiano nel contrasto alle truffe e nella protezione dei cittadini – continua Bucci -. È un’attività fondamentale, soprattutto in una regione longeva come la Liguria, dove è importante garantire attenzione e strumenti di tutela alle persone più esposte ai rischi. Allo stesso tempo, dobbiamo investire nella consapevolezza e nella partecipazione, coinvolgendo in particolare i giovani: conoscere i propri diritti e interessarsi alla vita pubblica significa assumersi una responsabilità verso la società che stiamo costruendo. Iniziative come questi Stati Generali sono occasioni preziose per confrontarsi, acquisire conoscenze e contribuire a una società civile più consapevole e attenta ai diritti di tutti”

Dopo i saluti istituzionali, l’assessore regionale con delega alla Tutela dei consumatori Simona Ferro ha aperto i lavori della giornata. “Gli Stati Generali dei Consumatori e degli Utenti Liguri rappresentano un momento storico di confronto tra istituzioni, associazioni, imprese e cittadini, per valorizzare il prezioso lavoro svolto da oltre trent’anni dalle associazioni dei consumatori a tutela dei diritti delle persone – dichiara l’assessore Ferro -. Regione Liguria riconosce il loro ruolo fondamentale come presidio civico sul territorio e intende continuare a investire in una rete di tutela vicina ai cittadini, capace di offrire assistenza concreta e risposte ai bisogni quotidiani. Dalla sicurezza digitale alla prevenzione delle truffe, dall’energia alla mobilità, fino alla tutela dei diritti nei rapporti con il mercato e i servizi, sono molte le azioni che abbiamo intrapreso in questi anni e il nostro obiettivo è continuare a garantire informazioni accessibili, strumenti efficaci di difesa e maggiore consapevolezza nelle scelte di consumo. Auspichiamo che questa giornata sia l’inizio di un confronto stabile e strutturato, capace di trasformare le esigenze dei cittadini in azioni concrete e di affrontare le sfide poste dalle nuove tecnologie e dall’evoluzione dei servizi”.

Nel corso della mattinata sono previsti approfondimenti dedicati all’economia circolare e alla sicurezza digitale, con gli interventi dell’assessore alla Difesa del suolo e gestione del ciclo dei rifiuti Giacomo Raul Giampedrone e un videomessaggio dell’assessore alla Transizione digitale e informatica Luca Lombardi. Nel pomeriggio, dalle 13.30, i lavori proseguiranno nella sede della Regione Liguria, in via Fieschi 15, all’undicesimo piano, con panel dedicati a energia, acqua e ambiente, mobilità sostenibile e infrastrutture, benessere equo e sostenibile, a cui parteciperanno l’assessore all’Energia Paolo Ripamonti e l’assessore ai Trasporti Marco Scajola. Chiuderà i lavori l’assessore regionale Simona Ferro.

– foto ufficio stampa Regione Liguria –

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