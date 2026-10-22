Start Cup, Ruisi “Importante ruolo delle Università siciliane”

PALERMO (ITALPRESS) - "L'obiettivo è fare uno scouting serio e puntuale dei progetti di ricerca che possono avere un risvolto in termini di trasferimento tecnologico, quindi atterrare nel mercato offrendo prodotti e servizi che soddisfano i bisogni reali di famiglie e imprese: come Università, a Palermo come a Catania e Messina, abbiamo il compito di far incontrare la domanda di innovazione da parte delle imprese con l'attività di laboratorio dei nostri dipartimenti; nel fare questo ci preoccupiamo anche di intercettare quegli stakeholder, come UniCredit, che per i team di aspiranti imprenditori possono trovare le risorse finanziarie per avviare l'impresa. Per noi la banca è uno Stargate, cioè una porta di ingresso a un sistema relazionale e un networking ampio che può consentire alle imprese di avere rapporti di fornitura con la rete dei clienti dell'istituto di credito". Così Marcantonio Ruisi, coordinatore di Start Cup Sicilia, a margine della 12^ edizione che si propone di selezionare l'impresa che si è distinta maggiormente sull'isola nel campo del trasferimento tecnologico e della ricerca scientifica e applicata: le vincitrici avranno accesso al Premio nazionale per l'innovazione (Pni), in programma a Bari il 3 e 4 dicembre. xd8/vbo/gtr