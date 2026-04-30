Sport, il tennistavolo costruisce ponti oltre i confini

Il 26 aprile a Hefei, capoluogo della provincia orientale cinese dell'Anhui, gli appassionati di tennistavolo provenienti da oltre 30 Paesi e regioni, tra cui Cina, Russia e Pakistan, si sono ritrovati con la racchetta in mano. Cinquantacinque anni fa, la "diplomazia del ping pong" contribuì a gettare i semi dell'amicizia tra Cina e Stati Uniti. Oggi quello spirito continua a vivere, con una piccola pallina da tennistavolo che riesce ancora a unire gli appassionati di sport di tutto il mondo attraverso la gioia condivisa. Lo sport è un linguaggio universale, capace di superare le differenze e contribuire a costruire amicizie sincere oltre i confini. (XINHUA/ITALPRESS) mec/mgg/mca1 (Fonte video: Xinhua)