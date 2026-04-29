Home Video News Xinhua Cina: Mongolia Interna, pesci Huazi iniziano la migrazione riproduttiva annuale
Cina: Mongolia Interna, pesci Huazi iniziano la migrazione riproduttiva annuale
Ogni anno, da metà aprile all'inizio di maggio, i pesci Huazi risalgono il fiume Gongger per deporre le uova. Per proteggere questa migrazione annuale, le autorità della regione autonoma della Mongolia Interna, nel nord della Cina, regolano l'utilizzo delle risorse idriche e impongono divieti temporanei di pesca. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr/mca2 (Fonte video: Xinhua)