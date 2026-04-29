Home Video News Xinhua Hainan, dopo 15 anni la politica duty free raggiunge un importante traguardo
Hainan, dopo 15 anni la politica duty free raggiunge un importante traguardo
Un grande traguardo per il duty free di Hainan! A quindici anni dalla sua inaugurazione nel 2011, la politica di acquisti duty free sull'isola ha generato vendite complessive per 42 miliardi di dollari. Con 12 centri commerciali oggi operativi, il programma continua a sostenere la crescita di Hainan come centro internazionale del turismo e dei consumi. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr/mca2 (Fonte video: Xinhua)