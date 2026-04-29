Home Video News Xinhua Cina: Xi’an, sindaci incontrano il futuro della cooperazione in smart factory
Cina: Xi’an, sindaci incontrano il futuro della cooperazione in smart factory
Al Global Mayors Dialogue, i rappresentanti delle città hanno visitato a Xi'an una "fabbrica a luci spente" di nuova generazione, scoprendo qualcosa che va oltre la semplice produzione manifatturiera. Dagli investimenti agli obiettivi a zero emissioni di carbonio, una parola è emersa tra tutte: cooperazione. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr/mca2 (Fonte video: Xinhua)