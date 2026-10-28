Sport e inclusione, premiate nove associazioni con il bando “Valori in Campo”

MILANO (ITALPRESS) - Lo sport non è solo competizione, ma può diventare uno strumento concreto di crescita, educazione ambientale e inclusione sociale: Gruppo CAP, l'azienda pubblica che gestisce il servizio idrico integrato della Città metropolitana di Milano, ha annunciato nel corso di una conferenza stampa i vincitori del bando "Valori in Campo 2026/2028: Lo sport per il bene comune". L'iniziativa, giunta alla settima edizione, ha messo a disposizione un budget complessivo di 160.000 euro per il biennio 2026-2028. Nove le società vincitrici in altrettanti Comuni lombardi nelle tre categorie previste: la tutela della risorsa idrica; la costruzione di un futuro equo per tutti e la creazione di legami di prossimità sul territorio. f12/fsc/azn