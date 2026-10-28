Spagna, aumenta il bilancio delle vittime nello scontro fra due treni

MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) - Sono decine le vittime dello scontro fra due treni avvenuto stamane in Spagna, nella provincia di Toledo, secondo i bilanci ancora provvisori diramati dalle autorità e che mostrano cifre in continuo aumento. La Guardia Civil ha dispiegato nell'area le unità mobili di assistenza. Sono operative anche unità dotate di droni, un reparto di cavalleria, il Team per Grandi Disastri del Servizio di Criminalistica, il Servizio Cinofilo e la Polizia Giudiziaria. lcr/gtr (Fonte video: profilo X del Ministero dell'Interno Spagna)