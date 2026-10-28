A Milano il salone sociale “Beauty For a Better Life” per persone in difficoltà

MILANO (ITALPRESS) - A Milano, a un anno dall’apertura del primo Salone Sociale "Beauty for a Better Life", a Casa Jannacci, L’Oréal ha inaugurato il secondo Salone Sociale. Si trova all’interno dell’Hub 126, centro gestito da Fondazione Progetto Arca, spazio messo a disposizione dal Comune di Milano. Al secondo Salone Sociale, due volte al mese, su prenotazione, le persone possono usufruire gratuitamente di trattamenti di taglio, colore e acconciatura, oltre a ricevere prodotti essenziali di igiene e bellezza. f03/fsc/gtr