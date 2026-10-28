Tg Sport – 28/10/2026

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Serie A: Lazio in vetta col pokerissimo, ok Roma e Como negli anticipi - Serie A: stasera in campo le altre big per il turno infrasettimanale - Serie A: Giudice Sportivo e rinuncia al ricorso di Allegri - FIGC: spaccatura nei club tra la candidatura Malagò e Galliani - Tennis: Cobolli ok a Vienna, Wawrinka si ritira e Davis senza Berrettini - Formula 1: Antonelli verso il titolo ma rinuncia al numero 1 - Nuovo stadio: Inter e Milan pronte a svelare il progetto da 2,3 miliardi gsl