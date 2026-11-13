Spediva 13kg di marijuana con il corriere, a Rho arrestato un 23enne

MILANO (ITALPRESS) – La Polizia di Stato di Milano ha arrestato un 23enne per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e ha sequestrato 13 kg di marijuana, spediti all’interno di due grossi scatoloni da imballaggio.

Gli agenti del commissariato Rho-Pero sono intervenuti a seguito della segnalazione di un addetto di una società di spedizioni, sul territorio rhodense, insospettito dal forte odore di marijuana proveniente da due grandi pacchi.

A seguito del controllo, all’interno degli imballaggi, i poliziotti hanno rinvenuto quattro bustoni contenenti 13 kg di marijuana e un localizzatore satellitare gps. L’autorità giudiziaria, prontamente informata, ha emesso un decreto di ritardato sequestro per consentire l’individuazione del responsabile e, con l’ausilio della Squadra Mobile della Questura di Milano, lo stesso è stato individuato a Novate Milanese.

Un poliziotto si è finto un addetto della società di spedizioni e così, dopo che il 23enne ha apposto la firma per l’accettazione del ritiro dei plichi, è stato bloccato e arrestato.

Nel corso della successiva perquisizione domiciliare gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato 3 cellulari, etichette e fatture inerenti ai plichi, 500 euro in contanti e diversi adesivi recanti varie diciture, presumibilmente destinati al confezionamento dello stupefacente.

-Foto di repertorio Polizia di Stato-

(ITALPRESS).