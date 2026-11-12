A Cremona l’81esima edizione delle Fiere Zootecniche Internazionali con 200 aziende e 600 capi in mostra

MILANO (ITALPRESS) – La filiera lattiero casearia da tutto il mondo torna a riunirsi a Cremona per scoprire le novità della zootecnica da latte, dagli allevatori ai produttori. L’81esima edizione delle Fiere Zootecniche Internazionali, nel quartiere fieristico di Cremona dal 26 al 28 novembre, è stata presentata oggi a Palazzo Lombardia. Alla conferenza stampa hanno partecipato Attilio Fontana, presidente Regione Lombardia, Alessandro Beduschi, assessore lombardo all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Andrea Virgilio, sindaco di Cremona, Roberto Mariani, presidente della Provincia di Cremona, Roberto Biloni, presidente CremonaFiere e Massimo De Bellis, direttore CremonaFiere e Paolo Quaini comitato allevatori. La manifestazione conferma il suo respiro internazionale con la presenza di 200 aziende e oltre 400 brand internazionali. Strategica in questo è la collaborazione tra CremonaFiere e Agenzia ICE: quest’ultima ha curato lo scouting di oltre 90 operatori tra proprietari d’azienda, professionisti di settore, rappresentanti istituzionali, giornalisti specializzati provenienti da 18 Paesi. Gli animali restano il cuore della mostra e quest’anno ci saranno 600 capi in esposizione provenienti dai migliori allevamenti mondiali.

‘A Cremona c’è la storia, il presente e il futuro di questo territorio che si mostrerà con tutte le sue eccellenze in una fiera di grande successo – è intervenuto il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana -. Sono un sostenitore delle manifestazioni fieristiche, che sono insostituibili nonostante qualcuno durante il Covid ne avesse decretato la fine. Ma non è andata così. A maggior ragione in certe fiere, dove si respira il profumo del passato, della nostra gioventù, quando in ogni paese c’erano eventi più o meno grandi. Complimenti, quindi, per il lavoro fatto per recuperare gli immobili dopo i disastri causati dal maltempo che qualche mese fa aveva rischiato di comprometterne l’operatività’.

“Le Fiere Zootecniche di Cremona rappresentano un appuntamento di grande rilievo per la Lombardia e per l’intero comparto agricolo, un’occasione per mettere a confronto esperienze, ricerca e innovazione e continuare a consolidare il nostro primato. – ha spiegato l’assessore Beduschi – È un settore che custodisce una tradizione importante, ma che ha anche la capacità e la volontà di guardare avanti, affrontando sfide decisive come la sostenibilità ambientale, il benessere animale e la tutela del reddito degli allevatori. Tra i temi di questa edizione ci sarà anche il riconoscimento del digestato come fertilizzante, un passaggio importante che dimostra come l’agricoltura e la zootecnia possano essere protagoniste di un modello capace di coniugare sostenibilità economica e ambientale. Regione Lombardia è al fianco delle imprese e vuole continuare ad accompagnarle in questo percorso di crescita e innovazione”.

“Le Fiere Zootecniche Internazionali sono un appuntamento strategico per il nostro territorio”, ha rimarcato il sindaco Virgilio. Le Zootecniche, ha aggiunto, “sono un’occasione concreta per aprirsi a nuovi mercati, favorire il confronto tra ricerca e mondo produttivo e accompagnare il settore nelle grandi sfide della sostenibilità, della sicurezza alimentare e del ricambio generazionale”. E sulla sua “culla”, Cremona, il sindaco ha aggiunto: “la città è pronta a fare la propria parte per valorizzare questa eccellenza, e la crescita in termini di presenze, allevatori, e visitatori”.

È evidenziando quanto “le Fiere Zootecniche Internazionali siano a tutti gli effetti una manifestazione che racconta l’identità produttiva del territorio e la sua capacità di guardare al futuro”, che il presidente Mariani, racconta un territorio profondamente legato all’agricoltura e all’allevamento, dove “le attività che hanno contribuito a costruirne la storia, l’economia e il patrimonio di competenze”, e che in questa fiera trovano “un’occasione preziosa di incontro e confronto, di scambio di esperienze e conoscenze”, ha aggiunto, “e dove scoprire le innovazioni e le tecnologie che stanno trasformando il comparto”. Sostenibilità, benessere animale, digitalizzazione, agricoltura di precisione ed energie rinnovabili sono alcuni dei temi che attraggono gli investimenti, e “spingono le aziende a investire e aggiornarsi”, ha concluso Mariani.

Le nuove generazioni saranno le protagoniste di questa edizione. Con il programma “La visione del futuro” si riuniranno a Cremona quasi duemila studenti delle scuole superiori provenienti da tutto il territorio nazionale, mentre la novità di quest’anno è il debutto di Fiere Zootecniche Junior, il progetto educativo internazionale dedicato alle scuole primarie che il 26 e 27 novembre porterà 300 bambini alla scoperta del percorso. Il viaggio del latte, con laboratori che li metteranno in contatto con le eccellenze del comparto. Il ruolo di riferimento per il settore della zootecnia a livello nazionale e internazionale lo ha sottolineato Roberto Biloni, presidente di CremonaFiere. “Le Fiere Zootecniche di Cremona rappresentano la tradizione e la qualità, oltre all’innovazione e alla visione. La nostra intenzione è quella di rappresentare il mondo zootecnico, creare occasioni di confronto e di crescita per gli operatori e per le aziende”, ha aggiunto. “Tutto questo lo facciamo con le istituzioni, i centri di ricerca, le università e gli allevatori”.

Le delegazioni e i visitatori troveranno ad accoglierli uno spazio fieristico allargato per soddisfare l’aumento del 15 per cento di espositori e aree prenotate. Le Fiere saranno un’occasione per scoprire il dietro le quinte del processo che porta ai prodotti latte caseari, a cominciare dall’allevamento. La manifestazione ha registrato un’ulteriore crescita per l’edizione 2026. Numeri che “confermano l’attenzione che gli allevatori hanno per la nostra fiera – ha detto Massimo De Bellis direttore generale di CremonaFiere -. Abbiamo lavorato tutti insieme per coinvolgere il settore allevatoriale in un modo nuovo che offrisse occasioni di affari, ma anche di networking”. In questo modo viene presentanto il modello produttivo italiano al settore e al mondo – ha precisato De Bellis – quest’anno saranno 18 i paesi coinvolti dalle delegazioni internazionali che fanno parte del programma di internazionalizzazione realizzato da ICE Agenzia”.

CremonaFiere e le Fiere Zootecniche Internazionali di Cremona “rappresentano una vetrina di grande rilievo per le eccellenze produttive del territorio e un’importante occasione di incontro e confronto per la filiera zootecnica e agroalimentare, nel segno della tradizione, dell’innovazione e dell’apertura ai mercati internazionali – ha evidenziato in una nota Gian Domenico Auricchio, presidente della Camera di Commercio di Cremona-Mantova-Pavia che aggiunge come l’attenzione sul sistema fieristico sia confermata dal nuovo assetto unitario della Camera di Commercio di Cremona-Mantova-Pavia “riconoscendone il ruolo strategico nella promozione delle imprese e nello sviluppo dell’economia locale” conclude.

“Ma c’è un “sentiment” che anima l’edizione 2026, ed è quello del rock”, ha spiegato Paolo Quaini, del comitato allevatori. “Il nostro settore vuole dimostrare una passione irrefrenabile e una straordinaria voglia di fare, dandogli un taglio spettacolare. Lo spirito rock rappresenta perfettamente il carattere audace e determinato dei nostri allevatori, capaci di rialzarsi sempre e di non fermarsi davanti a nulla”.

Una grinta che trasforma la fiera in un palcoscenico internazionale di altissimo livello, dove gli animali, gli allevatori e le nuove generazioni assumono un ruolo artistico da veri protagonisti. E a dare ancora più ritmo a questa edizione – ha aggiunto Quaini – sono “i paesi esteri che interverranno, che vanno dall’Australia al Sud America al Nord America, con un numero straordinario di animali e allevamenti iscritti da tutta Europa”. Le Fiere Zootecniche Internazionali di Cremona si confermano il principale punto di incontro per aziende, allevatori, tecnici e istituzioni della filiera zootecnica.

– Foto xm4/Italpress –

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