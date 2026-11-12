Violenza contro le donne, dalla giunta di Regione Lombardia 1,5 milioni per rafforzare presa in carico integrata delle vittime

MILANO (ITALPRESS) – La Giunta di Regione Lombardia, su proposta dell’assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, Elena Lucchini, ha approvato una nuova misura da 1,5 milioni di euro per sostenere progetti dedicati alla presa in carico integrata delle donne vittime di violenza, con o senza figli, e dei minori vittime di violenza assistita.

Il provvedimento si rivolge alle Aziende Socio-Sanitarie Territoriali (Asst) lombarde e punta a rafforzare la capacità di risposta del sistema territoriale attraverso percorsi di intervento condivisi e coordinati con i Centri Antiviolenza e gli altri soggetti delle reti antiviolenza. La misura intende sostenere sia la realizzazione di nuove progettualità innovative, sia l’evoluzione e la prosecuzione di esperienze già avviate, valorizzando il ruolo delle Asst nella costruzione di percorsi di accompagnamento e assistenza capaci di rispondere in maniera integrata ai bisogni delle donne e dei loro figli.

“Contrastare la violenza sulle donne – ha dichiarato l’assessore Lucchini – significa innanzitutto garantire alle vittime di non essere lasciate sole e poter contare su una rete di protezione concreta, competente e coordinata. Con questo provvedimento mettiamo a disposizione 1,5 milioni di euro per rafforzare la collaborazione tra le Asst, i Centri Antiviolenza e tutti i soggetti che operano nelle reti territoriali. Vogliamo consolidare un modello di presa in carico integrata e appropriata, capace di accompagnare le donne in un percorso di uscita dalla violenza e di tutelare anche i loro figli, compresi i minori che assistono a episodi di violenza. È fondamentale mettere in rete competenze sanitarie, sociosanitarie e sociali, affinché ogni donna possa trovare risposte tempestive e un sostegno adeguato alla propria situazione”.

L’iniziativa si inserisce nel quadro degli obiettivi strategici del Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile (Prss) della XII Legislatura, che individua tra le priorità il contrasto alla violenza di genere. Con questo nuovo intervento, Regione Lombardia conferma il proprio impegno nel rafforzamento delle reti territoriali antiviolenza e nella promozione di percorsi di protezione e sostegno sempre più integrati, mettendo al centro le donne e i minori coinvolti nelle situazioni di violenza.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

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